Un club de Ligue 1 parle de « blague » pour Djibril Cissé, le PSG suit toujours Bakayoko, ça brûle entre la Juve et le Barça pour l’échange Pjanic-Arthur, Nice annonce l’arrivée de Kamara… Voici notre bulletin mercato du jour.

Pjanic-Arthur, ça brûle

Cela ne semble plus qu’une question du temps. Dans les prochaines 48h, la Juventus et le FC Barcelone pourraient boucler l’échange Pjanic-Arthur, évoqué depuis maintenant plusieurs semaines. Selon Sky Italia, l’accord entre les clubs a d’ores et déjà été trouvé. Il ne manquerait plus que celui avec le milieu brésilien, qui chercherait à gagner du temps. Mais ce dernier, qui aurait compris que ses dirigeants souhaitent le vendre, ne devrait plus tarder à accepter cette destination. Arthur est evalué à 70 millions d’euros, Pjanic à 60 millions d’euros.

Arsenal : Par où commencer ?

Notre avis : Il n’y a plus beaucoup de suspense. Le deal va se faire.

Pedro débarque à l’AS Rome

Il ne manque probablement plus que l’officialisation, mais Pedro sera bientôt un nouveau joueur de l’AS Rome. Toujours selon Sky Italia, le joueur de Chelsea, qui est en fin de contrat, est en effet en train de discuter des derniers détails de son bail avec le club romain. Mais sauf coup de théâtre improbable, l’ex-joueur du Barça sera un nouveau joueur giallorosso la saison prochaine.

Notre avis : Au vu de ses finances en délicatesse, la Roma réalise un joli coup avec Pedro.

Le PSG vise toujours Bakayoko

Malgré un budget limité sur le mercato, le PSG multiplie les pistes pour se renforcer en vue de la saison prochaine. Selon Le Parisien, le club de la capitale est notamment en quête d’un milieu de terrain, qui pourrait être Tiémoué Bakayoko. Ce dernier, qui appartient à Chelsea et qui quittera l’AS Monaco au 30 juin prochain, ferait l’objet d’un intérêt très concret de Leonardo, qui l’avait notamment recruté à l’AC Milan dans le passé. Le dirigeant brésilien serait en contact fréquent avec l’entourage du joueur.

Notre avis : Leonardo avait pu admirer toutes les qualités de Bakayoko à Milan. Cette piste n’est pas étonnante.

Cissé ne signera pas à Dijon

Non, Djibril Cissé ne (re)viendra pas en Ligue 1. Du moins, pas à Dijon. Bloqué à 96 buts dans le championnat de France, l’attaquant de 38 ans n’est pas une piste du club dijonnais. « C’est de la pure blague. Je l’admirais comme joueur, mais je ne l’ai pas eu au téléphone. Peut-être faisait-il des appels du pied à Peguy (Luyindula, le directeur sportif du DFCO), dont il est proche », a ainsi expliqué le président du DFCO Olivier Delcourt jeudi à L’Equipe.

« La barre des 100 me hante, je suis resté à 96 depuis que j’ai arrêté. Il m’en manque 4 et je le vis mal, ça me rend fou. J’ai envie de faire mon retour en Ligue 1 pour les marquer. Si un club m’accepte, je peux les mettre en deux ou trois mois. Je suis assez buté, quand j’ai un objectif, je fais tout pour l’atteindre », confiait Cissé en mai dernier à SoFoot.

Notre avis : Pour Cissé, un retour en Ligue 1 semble utopique. On a bien peur que l’attaquant ne franchisse jamais cette barre des 100 buts…

Gabriel temporise sur son avenir

Courtisé par le Napoli et Everton, Gabriel Magalhaes est certainement l’un des joueurs les plus courtisés du LOSC sur le mercato. Mais pour l’heure, le défenseur central n’a pas encore tranché. « Si je savais ce qui allait se passer, je ne vous mentirais pas, a-t-il confié à L’Equipe. Mais je ne sais pas, alors j’attends. Je réfléchis, aussi. C’est gratifiant car il y a beaucoup d’équipes qui parlent de moi. Je veux aller le plus haut possible, je suis venu en Europe pour ça. L’Angleterre ou l’Italie ? Les deux sont de bons championnats. Où que j’aille, ce sera pour jouer, être au top, au très haut niveau. Et surtout dans une équipe qui me permettra d’aller vers la Seleçao. C’est mon grand objectif, mon rêve. J’espère que j’y serai bientôt. »

Notre avis : Gabriel n’aura que l’embarras du choix sur le mercato. Le Napoli en a notamment fait l’une des priorités.

Nice officialise l’arrivée de Kamara…

Dans un communiqué publié jeudi soir, l’OGC Nice a officialisé l’arrivée d’Hassane Kamara. Le Gym aurait déboursé près de quatre millions d’euros pour enrôler le Rémois de 26 ans, élu meilleur arrière gauche de L1, cette saison, par nos confrères de L’Equipe.

Notre avis : Après Robson Bambu, Flavius Daniliuc et Morgan Schneiderlin, les Aiglons, qui enregistrent déjà une quatrième arrivée, ne cachent plus leurs ambitions pour la saison prochaine.

… et laisse filer Lloris à Auxerre

Le défenseur central niçois Gautier Lloris, frère cadet du champion du monde 2018, s’est engagé pour deux saisons à l’AJ Auxerre jeudi. Egalement suivi par Héraclès Almelo (D1 néerlandaise), le joueur de 24 ans, qui a participé à trois matches de L1 cette saison, a préféré poursuivre sa carrière en France.

Notre avis : Avec l’AJA, sous la coupe de Jean-Marc Furlan, le frère d’Hugo Lloris aura davantage l’opportunité de se montrer.

Sidibé va finir la saison à Everton

Everton a fait le point sur son effectif ce jeudi, alors que le bouleversement des calendriers (fin de la Premier League programmée le 26 juillet), en raison de la crise sanitaire, change la donne dans les différents contrats.

Le club anglais a ainsi annoncé le prolongement du prêt de Djibril Sidibé par Monaco jusqu’à la fin de l’exercice 2019-2020, alors qu’il devait s’achever le 30 juin. Leighton Baines restera aussi au club jusqu’au 31 juillet, au contraire d’Oumar Niasse, de Cuco Martina et de Luke Garbutt.

Notre avis : Régulièrement utilisé avant la coupure due à la crise sanitaire, Sidibé n’a pas encore rejoué. C’était peut-être en raison du flou qui régnait autour de son prêt… Mais la situation n’est qu’en partie clarifiée. Les Toffees disposent d’une option d’achat et hésitent sans doute à l’activer.