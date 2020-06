Anciennes reines de beauté, elles ont vu leur vie transformée après leur élection. Elles ont profite de cette notoriété pour créer leur propre business, occuper des postes de responsabilités ou de se faire un nom, grace a la couronne. Elles s’appellent Madina Camara Seydi, miss Sénégal 1990, devenue coach en nutrition et professeur de Yoga, miss Sénégal 1997, ancienne chargé des relations publiques et du marketing au ministère du Tourisme et propriétaire d’une agence de conseil et stratégies, Aminata Diallo, miss Senegal et cedeao, entrepreneuse, créatrice d’une marque de produits de capillaires.

Fatima Diallo, miss senegal et cedeao en 2008, responsable de la communication d’une direction du ministère des fiances et organisatrice d’évenement. Aujourd’hui, épouses et mères, elles sont pour la plupart tourné le dos au monde des strass et des paillettes. Pour autant, elles n’ont pas oublié leur mentor, celui grace a qui leurs rêves ont pu se réaliser, l’emblématique Moise Ambroise Gomis. D’abord éloigné de la scène a cause d’une santé fragile, il a finalement ete rappelé a Dieu dans sa quatre-vingt deuxième année. Elles racontent comme tous les sénégalais leur sentiment de tristesse. Pour eux Moise est une personne généreuse , courtoise, gracieuse et plein de compassion, est partie avec son talent. Selon Madina Camara miss senegal 1990 » il m’a accompagnée et conseillée, a une période ou j’en avait le plus besoin ». Que firdawsi demeure sa dernière demeure.

source le journal Observateur