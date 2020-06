La chanson a été 36 semaines au Top 50

A la fin de l’année 1985, Sabine Paturel, chanteuse tout juste âgée de 20 ans, sort un single qui fait un carton, « Les Bêtsies ». Les paroles de la chanson et le ton de l’interprétation en font un succès qui permet à la chanson de rester pendant 36 semaines au Top 50, de mars à octobre 1986 pour être exact. Le titre se classe même à la deuxième place du Top 50 en mai 1986. Invitée de « L’Instant de Luxe » sur Non Stop People ce jeudi 25 juin, Sabine Paturel évoque le succès de la chanson et révèle combien le titre lui a rapporté. « Pas grand-chose à moi car je ne suis qu’interprète », explique l’artiste. « Si on est auteur-compositeur, on touche les droits de la Sacem, si on est interprète on touche que dalle ou alors si 300 euros par an les années faste », explique Sabine Paturel avant de révéler que les premiers temps, la chanson lui a quand-même permis de bien gagner sa vie.

« Sur la première année, j’ai dû gagner entre 400 000 et 600 000 francs (l’équivalent de 134 000 euros actuels environ ndlr) », dévoile-t-elle. Avec cet argent, la chanteuse confie qu’elle a acheté un appartement sur les conseils de sa mère. « J’étais jeune à ce moment-là, elle m’a dit ‘la première chose qu’il faut que tu fasses, c’est t’acheter un appartement’. Et elle avait raison », conclut Sabine Paturel sur le sujet. La chanteuse également comédienne est de retour dans les bacs en cette année 2020 avec un nouveau single baptisé « Putain le monde ». Une chanson engagée sur sa vision de la planète.

Par Non Stop People TV