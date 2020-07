Publicité

Au programme, pendant tout le mois de juillet, vous pouvez avoir 5 Cheeseburgers pour 5000F exclusivement chez BURGER KING. Mais ce n’est pas tout, c’est le happy hour de 17h30 à 19h30 présentement à Texas Grillz, le prix des burgers varie entre 6000f et 8000 Fcfa plus (+) un soda à emporter, des travers de porc à 7000f, des côtes de porc à 4500f, et – 40% sur Le steak de filet de bœuf uniquement sur Jumia, et bien d’autres choses…. Et enfin CFAO Motors fait actuellement des réductions allant jusqu’à 30% de réduction, des vidanges à partir de 39.900 FCFA .

Ce mois de Juillet commence bien n’est-ce pas? dépêchez-vous donc d’aller vous servir!!!!!!!!!.