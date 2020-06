C’est la folie des cadeaux chez nos partenaires. vous avez des restaurants, bons plans, idées cadeaux , du sport, loisir etc… La suite va forcément vous émerveiller.

Le SPORT

Bien que le climat ne soit le plus agréable pour une séance de sport avec Progym, retrouvez sur leur page Facebook des tutoriels pour faire vos sports chez vous en toute sécurité.

Situation oblige mais faudrait pas oublier de faire du sport pour maintenir votre santé intacte.

HÔTEL

L’un de ces hôtels bon chic bon genre pour ne pas dire l’un des hôtels de luxe. Le CAPITOL Hôtel situé au quartier golf, non loin de la mosquée, est doté d’une piscine, d’une salle de conférence, des chambres de confort à des prix plus qu’abordables, une salle de mise en forme à travers le sport en toute sécurité, sans oublier son restaurant expérimenté pour un séjour vraiment inoubliable, avec une salle de réception ouverte 24h sur 24.

LOISIR

Des cris de joie, du suspense, des sensations fortes un doux mélange pour se divertir et oublier la fatigue de la semaine de travail avec l’ivoire paintball club.

Développe tes réflexes à l’Ivoire Paintball Club à partir de seulement 5000 f Cfa.

ÉLECTROMÉNAGERS

chez SOCIAM ENA

HISENSE SMART TV 75″ – ANDROID SLIM DESIGN – 4K FHD TV – H75B7500UW

SAMSUNG LED SMART TV 55″ ULTRA HD INCURVÉE – UA55JU6600KXLY

NASCO SPLIT ARMOIRE 3 CV – NAS-KF27MN1

SAMSUNG RÉFRIGÉRATEUR SIDE BY SIDE – DISTRIBUTEUR A EAU – 501 LITRES – RS50N3403SA/EF

JUMIA

C’est toujours la fête des surprises et bons plans pour son 8ème anniversaire avec:

Carrefour Lait Demi-écrémé avec 28% de réduction de 690 F passe à 500 F

Lenovo Ideapad IP 330 – 15GM – 15,6″ – 4/1000 Go – Noir – Garantie 6 Mois avec 12% de 170 000F passe à 149 900F

Samsung Galaxy A51– 4G – 6.5″ – 4/128Go – 48Mpx – Bleu -Garantie 24 Mois avec 6% de réduction passe à 154 900F au lieu de 164 530F

Tecno Spark 4 – 6.52″ – 4G – 2Go – 32 Go – 13Mpx – Bleu avec 13% de 70 040 à 60 650F

Nasco Micro-Onde MW20NAS-PZW – 20 Litres – 700W – Blanc – Garantie 3 Mois dont 19% soit 27 900F au lieu de 34 390F

Nasco Slim TV LED 32″ – HD – Décodeur Intégré – Régulateur de tension – HDMI – USB – VGA – Noir – Garantie 12 Mois dont 12% de 67 940F à 59 900F

RESTAURANTS, GLACIER

Roots Icecream

Avec de nouvelles formules Salées et Burger livrées partout à Abidjan

Crêpes ou gaufres salées (jambon ou viande hachée ou thon avec champignon, oignons caramélisés et sauce roots épicée ou non.

Boissons ( eau minérale de 50cl ou soda 33cl ou jus nature ou une bière ).

Glace au choix (1boule au choix et cornet) le tout à seulement 500F.

La formule Burger

Burger (pain burger, viande, salade, tomate, oignons caramélisés, sauce roots, 2 fromages, champignons)

Frites (pomme de terre ou patate douce)

Boissons (1 eau minéral ou soda ou 1 jus nature ou bière)

Glace (1 boule au choix, cornet)

Cosi

Disponible depuis le 03 juin, le tout nouveau poulet braisé au charbon, une nouvelle saveur destructrice. Alors on mange ou pas le poulet confiné ? (Exclusivement Cosi)

Amore

C’est une nouvelle enseigne qui fait peau neuve avec des innovations telles qu’une application mobile, un QR code sur les tables qui vous donne accès au menu plus besoin de cartes, la situation sanitaire oblige. Pour moi le meilleur c’est le menu journalier disponible sur la page Facebook composé de cuisine africaine et orientale, alors qu’attends-tu pour passer ta commande, en plus vous êtes livré chez vous.

menu de ce jour : poulet sauté et attieké ou du Malfouf mehchi

L’imprévu Abidjan

C’est le savoir faire de la véritable frite belge, sans oublier les merveilleux cocktails à siroter en famille ou entre amis dans une ambiance plus agréable.

En bonus 1corner de frites belges acheté = 1 cornet de frite offerte

Dip n Dip

L’expert du chocolat fondu ouvre à nouveau ces portes avec le jeu 1 semaine de desserts à gagner

Abonne-toi à la page facebook Dipndip CI Tague 10 amis en commentaires



Choisi une photo d’un dessert sur la page et repost-la sur ton compte avec le #dipndipcotedivoire Et bonne chance



KFC

Avec le king du poulet frit, c’est #PromoKFC avec Jumia

Economisez gros du 22 juin au 3 juillet le panier repas KFC passe de 4500 à 4000F avec des frites, des morceaux de poulet et de la boisson.

Enfin, seulement le mardi recevez 5 morceaux de poulet, recette originale et 5 ailes pour 4500 FCFA.

Burger King

Fait plaisir à quelqu’un avec 1cône acheté = le 2ème offert pour 500 FCFA Le menu double Cheeseburger à 4600 FCFA.

Charley’s Restaurant

Commandez vos pizzas via jumia et glovo sans oublier les manaïches nouvelle version :

Manaïche fahita, Manaïche Picon, Manaïche Viande, Francisco au prix de 2500FCFA dans votre restaurant branché.

Fresh & Greens

Débarque au baazar.abidjan au programme: music, chill and goodfood avec : bokits, accras et plats boucanés, un partenariat de folie mais aussi sur afrikmag votre média d’information et de divertissement panafricain préféré.

Yannel Restaurant

Menu du jours

Brochettes de poulet 1500 FCFA

Poulet braisé 1000 FCFA

Bœuf sauté 1500FCFA

Tagliatelles 3000 FCFA

Carpe braisé 4000 FCFA

Sole 5000 FCFA

Commandez vos plats sur la nouvelle application du restaurant.



Dolce & vitaa 2

Passez vos commande et faite vous livrer en toute sécurité au 77 76 31 04, le meilleur de la pizza chez vous.

Food Snacking

Une pensée pour les budgets limités pour les entrées et les dots :

Promotions anniversaires valable jusqu’a fin septembre avec:

un petit budget_1 gâteau d anniversaire

muni pizza_muni

QuicheVérines sucrées

Avec seulement : 15 000 francs CFA fête ton anniversaire

ou

Pack 20 vérines glacés

pack 20 vérines sucrées

pack 20 vérines salées avec un gâteau d’anniversaire offert à 100.000 FCFA et une formation pour personnaliser les bâtonnets pour toutes personnes intéressées.

Texas Grillz

Alloco poulet 6000 FCFA

Alloco Steak 8000 FCFA

Alloco Côtes 7000 FCFA

Alloco travers 8000 FCFA

Double crunchy 8500 au lieu d 10000 FCFA

Grand Canyon 8500 au lieu de 10000 FCFA

Juicy 4500 FCFA

Frites fromage 7000 FCFA

J’espère que vous avez apprécié tous ces bons plans, nous nous disons donc à la semaine prochaine pour de nouveaux potins sur vos endroits les plus branchés d’Abidjan.

