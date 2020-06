C’est un film culte sorti en 1979 que les téléspectateurs s’apprêtent à revoir ce jeudi 4 juin sur leurs écrans. En effet, TF1 diffuse “Les Bronzés font du ski”, long-métrage réalisé par Patrice Leconte et dans lequel la troupe du Splendid incarne des personnages drôlissimes. En effet, Josiane Balasko, Christian Clavier, Thierry Lhermitte ou encore Gérard Jugnot se donnent la réplique. Michel Blanc fait lui aussi partie du casting.

En décembre dernier, il était l’invité de l’émission “L’équipée Sauvage” diffusée sur Europe 1. Il en avait dit plus sur ses rapports avec les autres acteurs du film. “Je vois souvent Gérard Jugnot et Josiane Balasko. On n’est pas forcément libres au même moment, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas ami avec les autres, mais il faut qu’il y ait une occasion. Mon camarade Christian Clavier vit maintenant en Belgique, mais j’ai fait des efforts, je suis allé le voir à Londres”.

Des “boums” qui l’ont marqués

Dans ce même entretien, Michel Blanc a évoqué le célèbre personnage de Jean-Claude Dusse qu’il incarne dans la trilogie des “Bronzés”. L’occasion pour lui de révéler comment il s’est préparé pour ce rôle. “Je me suis inspiré des grands moments de solitude dans les boums quand j’avais 16 ans et qu’il n’y avait rien à faire pour attirer l’attention des filles. Ça m’a beaucoup servi”, disait-il.

Discret sur sa vie privée, Michel Blanc serait en couple avec une femme dont il n’a jamais révélé l’identité. En 2015, il avait expliqué dans un entretien à Paris Match pourquoi il ne souhaitait pas en dévoiler davantage à ce sujet. “Nous ne travaillons pas dans les mêmes milieux. Ni elle ni moi n’avons envie qu’elle soit cataloguée ‘femme de’”, précisait-il.

Par Non Stop People TV