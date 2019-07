Les cadres républicains s’interrogent : « Quand Abdoul Mbaye va arrêter son opération d’enfumage et clarifier les accusations de plusieurs milliards tirés du compte de Hissène Habré? »

Les cadres républicains demandent à Abdoul Mbaye d’arrêter son opération d’enfumage qui consiste à parler, beaucoup parler pour ne pas répondre à la question essentielle : existe-t-il oui ou non des bons au porteur au nom de Abdoul Mbaye tirés sur le compte de Hissène Habré pour un montant de plusieurs milliards comme l’a affirmé le journaliste d’investigation Madiambal Diagne?

Selon eux, c’est la seule question qui est posée à Abdoul Mbaye qui entretient bruyamment l’opinion de leçons mal placées d’éthique. Dans une déclaration, la CCR clame que Abdoul Mbaye qui glorifie et professe la bonne gouvernance est accusé publiquement d’être le prête-nom du dictateur tchadien qui s’est enfui en vidant le trésor de son pays et de l’avoir proprement aidé à blanchir l’argent volé au peuple tchadien.

Les victimes de Hissène Habré ont obtenu réparation pour 82 milliards et un fonds de réparation a été institué. Ces bons à milliards au nom de Abdoul Mbaye, s’ils existent, doivent être recouvrés et versés au fonds de réparation. Alors oui ou non avez-vous détenu des bons au porteur de plusieurs milliards tirés sur le compte de Hissène Habré?