Question :

On trouve dans le hadith du Messager (صلى الله عليه وسلم) : « Les signes distinctifs de l’hypocrite sont au nombre de trois : lorsqu’il parle il ment, lorsqu’il prend un engagement il ne le tient pas et lorsqu’il se dispute, il dépasse les limites. ». Pouvez-vous nous clarifier ce hadith et surtout « lorsqu’il se dispute il dépasse les limites. ». Le Messager (صلى الله عليه وسلم) vise-t-il par cela le fait de se mettre rapidement en colère ou bien que vise-t-il ?

Réponse :

Le Messager (صلى الله عليه وسلم) a informé des caractéristiques des hypocrites afin de nous mettre en garde contre celles-ci et que nous nous en éloignions. Il a dit (صلى الله عليه وسلم) : « Les signes distinctifs de l’hypocrite sont au nombre de trois : lorsqu’il parle il ment, lorsqu’il fait une promesse il ne la tient pas et lorsqu’on lui confie un dépôt il le trahit. ». Il nous met en garde contre le fait de ne pas tenir ses promesses, de mentir dans les propos et les informations et de trahir le dépôt, car cela fait partie des caractéristiques des hypocrites, nous cherchons refuge auprès d’Allah. Nous devons prendre garde à cela.

Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Il y a quatre caractéristiques, si elles se retrouvent chez quelqu’un, alors c’est un pur hypocrite. Et celui qui en retrouve une en lui a une part d’hypocrisie jusqu’à ce qu’il la délaisse : lorsqu’il parle il ment, lorsqu’il fait une promesse il ne la tient pas, lorsqu’il se dispute il dépasse les limites et lorsqu’il prend un engagement il le trahit. ». Ce hadith est rapporté par les deux cheikhs [Al-Boukhary et Muslim] d’après Abdullah Ibn Omar, qu’Allah les agrée.

Ceci prouve qu’il fait partie des caractéristiques de l’hypocrite de ne pas tenir ses promesses, de tenir des propos mensongers, de trahir le dépôt et de dépasser les limites lorsqu’il se dispute. Et s’étendre dans le péché et le mensonge est une manière de dépasser les limites. Lorsqu’il prend un engagement il le trahit, lorsqu’il prend un engagement avec ses frères ou avec les mécréants, il les trahit et ne tient pas son engagement, car il n’a pas la foi ou une foi faible.

Lorsqu’il se dispute, il ment lors de la dispute et s’étend dans le mensonge, la perversion et l’injustice, car il n’a pas la foi ou une foi faible. La perversion est donc le fait de s’étendre dans le péché de manière apparente.

En résumé, il s’étend dans le mensonge et la transgression sur son rival, il est violent dans la dispute car il a la foi faible ou il n’a pas la foi. Nous cherchons refuge auprès d’Allah. Ainsi est la situation des hypocrites car ils n’ont pas la foi. Et ils ont d’autres caractéristiques en dehors de celles-ci qu’Allah a mentionnées dans le Coran. Allah (تعالى) a dit :

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلاً مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَى هَؤُلاء وَلاَ إِلَى هَؤُلاء

« Les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah retourne leur tromperie (contre eux-mêmes). Et lorsqu’ils se lèvent pour la Salât, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens. A peine invoquent-ils Allah. Ils sont indécis (entre les croyants et les mécréants,) n’appartenant ni aux uns ni aux autres. » [an-nissa, 142-143]

Ceci fait partie de leurs caractéristiques : la tromperie, la ruse et l’hostilité envers les gens. Et fait partie de leurs caractéristiques qu’ils sont paresseux pour la prière et ne l’accomplissent qu’à contrecœur, ils n’évoquent Allah que très peu, c’est-à-dire que l’insouciance les domine. Et l’ostentation dans leurs œuvres fait partie de leurs caractéristiques, ils prient par ostentation, ils font des aumônes par ostentation, ils invoquent par ostentation… Et parmi leurs caractéristiques exécrables, ils n’ont pas de fermeté, ils ont de l’incertitude. Parfois ils sont avec les croyants et parfois avec les mécréants. Ils sont incertains au sujet de leur religion et indécis. C’est pour ça qu’Il a dit :

مُذَبْذَبِينَ

« Ils sont indécis »

C’est-à-dire qu’ils n’ont pas de fermeté, ils ne sont pas avec les gens de la vérité, ni avec les gens du faux. Ils sont avec ceux avec qui ils trouvent un intérêt d’être pour leur vie d’ici-bas. Si les mécréants triomphent, ils sont avec eux, et si les croyants triomphent, ils sont avec eux, recherchant ainsi la vie d’ici-bas, la sécurité et autres choses semblables. Nous demandons à Allah de nous préserver. Ceci est donc leur situation, l’absence de fermeté.

[Fin de la réponse de Cheikh Abdul’Aziz Ibn Baz, qu’Allah lui fasse miséricorde]

Traduit et publié par an-nassiha.com

Source : binbaz.org.sa/node/11399