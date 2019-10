Un accident de la circulation a eu lieu ce jeudi, 3 octobre 2019, vers Mbadakhoune, dans le département de Guinguinéo. Selon nos informations, c’est un véhicule de type 4X4 et de marque sud-coréenne SsangYong, appartenant à l’homme d’affaires Serigne Mboup, qui a fait plusieurs tonneaux.

Le chauffeur, qui aurait un peu trop appuyé sur la pédale de vitesse, aurait freiné brusquement avant de perdre le contrôle de la voiture au bord de laquelle il y avait plusieurs journalistes de la TFM, de DakarActu, de la SENTV, de Alfayda FM et de Saloum TV, partis couvrir une manifestation organisée à Mbadakhoune par le maire de Guinguinéo et présidée par Serigne Mboup. Le bilan provisoire ferait état de deux blessés graves et quelques blessés légers.