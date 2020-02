La pop star Justin Beiber est désormais le plus jeune artiste solo à sortir sept albums consécutifs du Billboard No. 1, battant un record vieux de près de 60 ans.

À 25 ans, le musicien de Stratford, en Ontario, a remporté la couronne d’Elvis Presley avec la sortie de Changes. Presley détenait ce record depuis la sortie en 1961 de Blue Hawaii, une bande originale de son film du même nom.

Presley a sorti cet album à l’âge de 26 ans et 11 mois. Bieber aura 26 ans le 1er mars.

En tant que groupe, les Beatles détiennent un record similaire. Les quatre membres avaient moins de 26 ans lorsqu’ils ont sorti Rubber Soul en 1966, leur septième numéro consécutif de ce qui finirait par atteindre 19 albums n ° 1 au total.

En 1966, Ringo Starr – le membre le plus âgé du groupe – avait alors 25 ans et 6 mois. George Harrison, le plus jeune, avait 22 ans et 10 mois.

Changes est le neuvième album de Bieber à atteindre le top 10. Il a fait ses débuts le 14 février à la première place et a déplacé 231 000 unités au cours de sa première semaine. Il est également sorti avec une série de documentaires YouTube et une tournée nord-américaine, et est son premier album en plus de quatre ans, faisant suite à son Purpose, lauréat d’un Grammy Award en 2015.

Le succès de l’album n’est cependant pas resté sans controverse. À la mi-janvier, Bieber a fait les gros titres pour avoir apparemment demandé à ses fans de pousser le single Yummy dans les charts en streaming. Dans une publication Instagram supprimée depuis, Bieber a demandé aux abonnés de répéter la chanson sur Spotify – même pendant qu’ils dormaient – de l’acheter plusieurs fois via un lien sur son site Web et d’utiliser d’autres tactiques conçues pour améliorer sa position.

Il a également publié plusieurs vidéos sur la plateforme de médias sociaux TikTok, utilisant Yummy pour promouvoir la chaîne de restaurants Chipotle lors du récent Super Bowl, une décision jugée par les critiques comme allant à l’encontre de l’accent mis par TikTok sur le contenu des utilisateurs de tous les jours.

Mais Yummy n’a pas réussi à atteindre le n ° 1. Il a culminé au n ° 3.

Mais les tactiques de Beiber ont contribué à pousser l’album en haut des classements, selon Tyler Tasson, stratège en marketing musical chez Endemic Marketing, basé à Toronto – même si elles étaient fallacieuses et, dit-elle, un signe avant-coureur de la façon dont les musiciens et leurs labels peuvent tenter de manipuler le système à l’avenir.

“D’une part, tendre la main à vos fans et les engager à faire des choses comme diffuser l’album et acheter des singles est génial, mais les amener à essayer de manipuler le système est une tout autre chose”, a déclaré Tasson.