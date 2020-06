Le football professionnel est à l’arrêt en France depuis la mi-mars et ne reprendra a priori pas. Comme dans bien d’autres secteurs d’activité, le manque à gagner est énorme. La perte est estimée entre 500 et 800 M€ d’après les deux grands syndicats de clubs professionnels en France, Première Ligue et l’UCPF. Ces derniers se sont d’ailleurs associés pour lancer un appel au gouvernement qui exige l’organisation d’un plan de relance et la reprise du football dès cet été avec du public.

Ensemble, ils demandent de trouver des solutions et de « pouvoir discuter rapidement du contenu et des modalités avec les ministères concernés. » Les clubs souhaitent également la mise en place d’un protocole sanitaire pour la rentrée avec le « retour aux entraînements collectifs, organisation de stages et de matches amicaux en présence de spectateurs. » Les deux syndicats soutiennent l’idée de voir du public dans les stades dès la reprise. Reste à définir les conditions.