Les confidences de l’Imam empêtré dans une sale affaire de « Ndialo » par Soda Maréme Touré.»

« L’Obs » a foulé le sol du populeux quartier Khar-Yallah de Dakar et fait le pied de grue pour mener une enquéte de voisinage sur l’imam El Hadji Aboubacar Diallo, qui a attrait, vendredi dernier, sa « maitresse », Soda Maréme Touré, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, pour diffusion d’images obscénes prises lors de leur intimité. Ce maitre coranique et précheur dit étre une « cible ».

Il est des moments de le vie ou l’on préfère tomber dans l’anonymat, pour ne pas dire dans l’oubli. Elhadji Aboubacar Diallo de Khar-Yallah serait sans doute arrivé à ce stade de son existence. Son nom associé à une abjecte histoire de moeurs, cet imam, jadis respecté doublé d’un précheur chevronné aux sermons écoutés, fuit la lumière et cherche refuge à l’ombre. A la parole, il préfére le silence. Depuis que sa réputation est ternie par l’histoire des vidéos obscènes partagées par sa « maitresse » et fortement commentées sur les parvis du tribunal de Dakar et dans les rubriques faits-divers des journaux, il avale sa peine à petites doses.

Le précheur et maitre coranique est sous le feu des projecteurs depuis qu’il attrait son « ex-maitresse », l’infirmière Soda Maréme Touré, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, vendredi dernier. « L’ imam » de Khar-Yallah reproche à son « ex-amante » d’avoir pris et diffusé des images obscénes de leurs moments intimes. Sans son consentement, l’infirmière aurait envoyé les images à son jeune frère et à son épouse. Pour laver l’affont, Elhadji Aboubacar Diallo porte plainte, le dossier atterrit à la barre du tribunal de Dakar. Soda Maréme Touré écope une peine de 3 mois avec sursis, le plaignant a, quant à lui, récolté une salve de réprobations de la part du parquet et suscité la curiosité des médias. Quel personnage se cache derrière cet imam crayonné bon viveur ? L’Obs a tenté de percer le mystère.

« L’imam » Diallo, son penchant pour la belle vie et les mondanités

Le brin d’espoir pour lever un coin du voile sur le sieur El hadji Aboubacar Diallo est venu d’un nommée Bara Faye (le nom a été changé), un homme de teint noir, à la taille moyenne et au phrasé clair. Mais malgré notre insistance, il n’a pas daigné indiquer le domicile de « l’imam » de Khar-Yallah. il s’est juste contenté de témoigner sur l’homme avec qui il partage le quartier. Il dit, un peu géné : « El Hadji Aboubacar Diallo habite à Khar-Yallah. Apparemment, les gens ne veulent pas salir sa réputation. L’imam interdit tout commérage sur son semblable. Tout ce que je peux dire, c’est qu’il est un prêcheur et maître coranique qui tient un « daara » (école coranique) dans le quartier. On l’appelle imam Diallo et il est membre de l’Alliance pour la République (APR). « Ce qui lui est arrivé peut arriver à n’importe qui. on n’est pas des saints et la femme est capable de tout pour piéger un homme. Mais les gens racontent qu’il n’est pas indemne de tout reproche, qu’il aime la belle vie et a des penchants pour les mondanités ». Des « frivolités » qui lui ont valu d’ailleurs des déboires avec sa « maitresse ». termine Bara.