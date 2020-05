Les dates de reprise pour la Ligue 1 et la Ligue 2 sont connues. Elles ont été décidées hier lors du conseil d’administration de la Ligue Professionnel de Football. «Après consultations des diffuseurs Médiapro, Canal+ et beIN Sports, les dates de début de saison peuvent être fixées le 22 août pour la Ligue 1 et le 23 août pour la Ligue 2» rapporte le procès-verbal.

Ces dates sont pour le moment retenues mais elles doivent encore être validées par le comité exécutif de l’UEFA, qui se réunira le 17 juin prochain. Il y a donc de grandes de chances de revoir du football sur le territoire hexagonal à la fin du mois d’août.