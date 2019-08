Sadio Mané sur Ismaila Sarr «Il est rapide. Je pense que les défenseurs vont se battre. La dernière fois que je parlais à Robbo, j’ai dit: «Watford a un très bon joueur. C’est un bon dribbleur et il est très rapide».

L’as de Liverpool, Sadio Mane, a confessé qu’il était « jaloux » du fait que Watford ait signé avec sa coéquipière du Sénégal, Ismaila Sarr, cet été. Sarr, 21 ans, est devenu le record de club de Watford après avoir effectué un déménagement de 30 millions de livres de Rennes à Vicarage Road le jour de la date limite de transfert. Comme Mane, Sarr est passé par la prestigieuse académie sénégalaise «Generation Foot». Les deux hommes se retrouveront face à face à la mi-décembre lorsque le club hôte de Liverpool accueillera Watford à Anfield en Premier League . Sarr a participé à sa première séance d’entraînement à Watford mardi dans le cadre de la campagne du Sénégal pour la Coupe d’Afrique des Nations. Le jeune ailier pourrait faire ses débuts à domicile à West Ham ce week-end.

Alors que Sarr doit encore faire ses débuts pour Watford, Mane a déjà averti son coéquipier de Liverpool, Andy Robertson, de son collègue international. « Le premier jour où il a signé, je lui ai envoyé un message pour lui souhaiter bonne chance et que j’étais heureux pour lui », a déclaré l’attaquant de Liverpool à The Athletic. ‘Il est rapide. Je pense que les défenseurs vont se battre. La dernière fois que je parlais à Robbo (Andy Robertson), je disais: «Watford a un très bon joueur. J’aurai davantage besoin de vous aider, sinon Ismaila Sarr vous tuera, car il est un bon dribbleur et très, très rapide ». «Je suis vraiment heureux pour lui et il a fait le bon choix de venir à Watford. Bien sûr, je pense qu’il sera formidable.

Quand on lui a demandé comment il se sentait quand Sarr avait rejoint Watford, Mane a répondu: «Waouh, un peu jaloux, parce que je ne le verrai pas à Liverpool. «Je pense que je dois le protéger au début car même s’il est un très bon joueur, ce n’est pas facile en Premier League, car j’ai eu ce genre de problème. « S’il y a des problèmes pour commencer, alors les gens doivent prendre soin de lui, allez-y doucement et les fans en particulier doivent le soutenir et lui donner confiance en un avenir prometteur. »