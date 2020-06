Les Défenseurs de la République/ Sentinelles du Président de la République son Excellence Monsieur Macky Sall ont positivement apprécié les nouvelles mesures prises, hier, dans le cadre de la lutte contre la pandémie à Coronavirus.

Youssoupha Niang et amis pensent que elles sont venues à point nommé et qu’elles permettront à notre économie de retrouver son souffle d’antan : » Le discours du Président Macky Sall nous rassure. Voilà un homme qui sait affronter les défis. Dès le début de cette maladie il n’a pas ménager aucun effort pour la contenir. Mieux, il a sorti plus de mille milliards (10000) de FCFA pour venir à bout de ce fléau. Aujourd’hui, il comprend bien les enjeux de l’heure en procédant, ainsi, à l’allègement très sensible de certaines mesures comme la fin de l’état d’urgence et du couvre-feu. Nous adhérons à cent pour cent car il y va de la santé de notre économie qui, déjà, à souffre de mille maux « .

Le coordonnateur de la DR, d’inviter : » Comme l’a dit le Chef de l’ État, le virus est toujours là, la menace est présente. Nous devons alors avoir le patriotisme pour faire face à la Covid-19. Pour ce faire, il urge de redoubler d’efforts dans le respect strict des mesures barrière comme le port obligatoire du masque, le lavage des mains et la distanciation physique », note M.Niang.