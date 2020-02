Les sondages se terminent dans la primaire démocrate du New Hampshire, et les premiers résultats seront bientôt publiés.

Le sénateur Bernie Sanders se bat pour le statut de favori. Le parti espère que la primaire apportera une certaine clarté à une lutte pour l’investiture présidentielle qui a jusqu’à présent été entachée de confusion et de doute.

Mais pour les électeurs de l’État de Granite, qui remporte l’investiture présidentielle est moins important que leur objectif ultime: évincer le président américain Donald Trump de la Maison Blanche.

Dans un sondage de sortie mené par Edison Research mardi, la plupart des électeurs participants ont déclaré qu’ils voteraient pour le candidat démocrate “quelle que soit sa personnalité”.

Edison, qui compile les sondages de sortie et les résultats des élections en direct pour les médias, y compris ABC News, CBS News, CNN, NBC News et Reuters, a constaté que huit électeurs primaires sur 10 soutiendront le candidat du parti dans une course contre le républicain Trump le 3 novembre. élection.

Huit sur dix ont également déclaré qu’ils étaient «en colère» contre l’administration Trump, et six sur 10 ont déclaré qu’ils soutenaient largement un candidat qui, selon eux, pourrait priver Trump d’un second mandat.