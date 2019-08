Les dernières nouvelles sur le crash de l’avion bombardier d’eau à Générac dans le Gard

L’avion bombardier a eu un accident lorsqu’il est intervenu au-dessus de Générac dans le Gard pour éteindre l’incendie qui a éclaté ce vendredi. Le pilote, seul à bord, est décédé.

Un avion-bombardier utilisé pour éteindre l’incendie de forêt à Générac, dans le Gard, s’est écrasé vendredi à 17h20 près de Mas-de-Reculan. Son pilote, la seule personne à bord, est mort. «L’appareil s’est brisé au sol», a déclaré une source proche des pompiers.

Le ministre français de l’Intérieur, Christophe Castaner, a réagi en partageant ses “pensées avec la famille et les amis de ce pompier”.

Dans un communiqué de leur fédération nationale, “les 250 000 pompiers de France” ont également exprimé “toute leur tristesse”, rappelant que “la prise de risque est dans la nature même de ceux qui aident quotidiennement”.

L’appareil qui s’est écrasé est un Grumman S-2 Tracker de la Sécurité civile. Cet avion est le plus petit des bombardiers à eau répondant aux incendies, avec les avions Canadair et Dash. Sa capacité de libération est de 3 600 litres. De tels accidents sont extrêmement rares. Parmi les derniers drames similaires en France, il y a celui d’un Canadair qui s’est écrasé en mer le 1er août 2005, avec son pilote et son copilote, à Calvi en Haute-Corse.

“Je souffre, je suis ému, je n’ai pas de mots”, a déclaré le maire de la commune, Frédéric Touzellier, à l’annonce de cette nouvelle, tandis que le ballet des bombardiers à eau se poursuivait autour de sa commune, au-dessus des flammes toujours vivantes.

En fin d’après-midi, 530 pompiers et une centaine de gendarmes sont mobilisés dans tout le département du Gard, autour des communes de Vauvert (115 hectares) et de Montignargues (11 hectares). Mais le gros des troupes était déployé à Générac, avec 410 pompiers, 140 véhicules terrestres et 4 Canadairs faisant face à un front d’incendie de 900 mètres, avec 180 hectares affectés.

Selon le procureur de Nîmes, Eric Maurel, le premier incendie de Générac, qui a débuté mardi, était probablement d’origine criminelle.