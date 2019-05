Les derniers instants de Cheikh Béthio racontés : “il voulait laver son honneur”

Cheikh Béthio Thioune était dans le coma depuis ce lundi 06 mai 2018, le jour même de sa condamnation. C’est une information du journal « Libération ». C’est dire que le guide des « Thiantacônes » luttait contre la mort, à Bordeaux, à la tombée de la décision du juge, qu’il n’a pas eu l’occasion d’apprécier, regrettent nos confrères, repris par seneweb.

Selon le journal Libération, Saliou Thioune, son fils aîné qui devait se rendre en France pour lui faire part de la décision du juge, n’aura pas non plus la chance de retrouver vivant son père. Car c’est alors qu’il faisait sa valise pour se rendre à Bordeaux que la mauvaise nouvelle est tombée.

Selon nos confrères, Cheikh Béthio a rendu l’âme des suites d’un double cancer du côlon. C’est cela qui était contenu dans le dossier médical communiqué à la Chambre criminelle, mais tout le monde croyait que c’était une ruse. Pourtant, quand Béthio partait en France le 18 janvier dernier, pour se soigner, son dossier n’était même pas enrôlé.

“Le Cheikh que j’ai vu, ne reviendra pas au Sénégal vivant”, confiait une de ses épouses à son chevet et revenue récemment de France, pendant que son procès se déroulait au Tribunal de Mbour.

Aussi, vu son état de santé, les médecins avaient demandé l’internement de Cheikh Béthio Thioune depuis la fin de l’année 2018. Mais comme le « Magal » est une fête à laquelle il tenait tant, pour rendre « hommage » à son vénéré guide religieux, feu Serigne Saliou Mbacke, Cheikh Bethio Thioune avait reporté son voyage. Il ne se rendra finalement en France que le 18 janvier 2019, avec deux mois de retard sur son rendez-vous médical. « Ce qui a aggravé son cas », certifie Libération.

Et contrairement à ce qui est avancé, au moment de quitter le Sénégal, il n’était pas au courant de l’enrôlement de son dossier. Et c’est de la France qu’il a appris que l’affaire va être jugée courant avril. “Il voulait y assister et laver son honneur devant les Sénégalais, mais ses médecins, vu son état de santé, lui ont opposé un niet catégorique”, confie une autre source, proche de la famille.