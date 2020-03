La chanteuse Dieyna est au coeur d’un scandale qui fait la « Une » des tabloïds depuis ce jeudi matin. Ses proches accusent le père d’Abiba, Mamadou Diop, par ailleurs Directeur Général de l’Iseg de l’avoir engrossée et de refuser de reconnaître la paternité de l’enfant. Ce, alors qu’elle était âgée de 16 ans au moment des faits.

Sur les réseaux sociaux, on y voit depuis quelques heures des vidéos presqu’intimes qui mettent en scène Mamadou Diop et Dieyna Baldé. Elles sont publiées par le frère de la jeune artiste, Mamadou Baldé. Ce dernier a donné sa version des faits sur facebook.

« Vi0lée, engrossée et abandonnée »

Selon le frère de Dieyna, sa sœur et Mamadou Diop se sont connus lors d’un concert d’Abiba à Kolda. Séduit par « le talent de Dieyna, Mamadou Diop lui a proposé de rejoindre son label Gamboul. Après des discussions avec les parents, ils ont donné autorité à Diop sur la petite pour qu’il l’amène à Dakar ». Ce dernier l’a réinscrite à l’école et a produit son premier single intitulé « Banal ».

Mais, une fois à Dakar, Mamadou Diop réussit à convaincre Dieyna de prendre « un appartement pour être plus proche de son école et du studio d’enregistrement » d’après les dires de son frère.

C’est dans cet appartement que Dieyna fût violée à plusieurs reprises, selon Amadou Baldé. Son bourreau la menaçait avec une arme. De ces viols répétitifs, s’en suivit une grossesse que Mamadou Diop refusa, allant même jusqu’à demander à Dieyna d’avorter, toujours selon son frère.

« Nous recevons des menaces »

Il renseigne qu’après plusieurs tentatives, sa soeur réussit à s’enfuir pour rejoindre sa famille. Mamadou Diop, quant à lui, refuse de prendre soin de Dieyna Baldé et de son enfant malgré les tentatives de la famille pour le faire revenir à de meilleurs sentiments.

Pour conclure, Amadou Baldé informe qu’actuellement Dieyna et ses proches sont victimes de menaces et d’intimidations de la part de Mamadou Diop. Celui-ci ne s’est pas encore exprimé sur l’affaire pour donner sa version des faits.

Qui est Dieyna

Dieyna a été révélée au grand public par l’émission « Sen Petit Gallé ». Lancée par le label Gamboul Prod Inc, Dieyna a séduit le public sénégalais dès la sortie du single « Babam ».

C’était en Décembre 2018 et la chanteuse était âgée de 16 ans. Le clip « Babam » dans lequel elle rend hommage à son père comptabilise actuellement plus d’un million de vues.

Seneweb