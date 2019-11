L’association de malfaiteurs et la contrefaçon de signes monétaires. »Ce sont les deux grandes accusations qui risquent de tomber sur la tête l’ancien député de l’Alliance pour la République et ses acolytes.

Selon Igfm, le dossier sera confié à un juge d’instruction. Le procureur de la République du tribunal de grande instance de Dakar, Serigne Bassirou Guèye, aurait déjà fini de rédiger son réquisitoire introductif, document par lequel il confie le dossier à un magistrat instructeur.

Le sabre sur la tête Bougazelli et ses acolytes

Le «maître des poursuites» viserait au moins deux infractions : l’association de malfaiteurs et la contrefaçon de signes monétaires. Et aurait requis le mandat de dépôt.

Au parquet ce vendredi

Arrêté mercredi par la Section de recherches de la gendarmerie, Seydina Fall Bougazelli va être déféré au parquet ce vendredi. L’ami de Macky Sall va retrouver les 5 autres Sénégalais et le Burkinabé arrêtés avant lui dans le cadre de cette affaire de faux billets