Face à un virus qui s’attaque à la santé et à l’économie, le Président Macky Sall après avoir relevé les efforts du Sénégal et rappelé à plus de vigilance individuelle et collective, a pris dans son discours de ce 29 juin 2020 entre autres, les douze mesures ci-dessous :

1 ︎Levée de l’état d’urgence et du couvre-feu

2 ︎Rétablissement de l’horaire de bureau de l’Administration de 08 heures à 17 heures

3 ︎Maintien de la fermeture des marchés publics un jour par semaine pour nettoiement

4 ︎Maintien de la fermeture des lieux accueillant des activités de loisirs à huis clos

5 ︎ Réouverture des frontières aériennes à partir du 15 juillet et reprise des vols internationaux selon un protocole sanitaire défini

6 ︎Maintien de la fermeture des frontières terrestres et maritimes

7 ︎Proposition par le Gouvernement d’un Programme de Relance de l’Economie nationale axé sur nos bases productives

8 ︎Enveloppe pour la présente campagne agricole de 60 milliards de ressources budgétaires exceptionnelles

9 ︎150 millions de dollars de la Banque mondiale pour l’exportation de cultures à haute valeur ajoutée, l’amélioration de la productivité de l’élevage laitier et la réduction du taux de mortalité des petits ruminants

10 ︎Soutien à travers le Programme de relance de l’économie nationale post COVID-19 des initiatives créatives de lutte contre la pandémie et de promotion de l’industrie pharmaceutique nationale