Le quatrième Khalife de Baye Niass, Cheikh Ahmad Tidiane Niass est rappelé à dieu, dimanche dernier, à la clinique de l’Amitié à Dakar et non à l’hôpital Général Idrissa Pouye (Ex Hôpital Général de Grand Yoff (Hoggy) comme annoncé.

La précision a été faite ce mardi par Cheikh Baye Ady Niass.

Ce dernier est aussi revenu sur la décision d’inhumer le défunt Khalife, jeudi prochain. « Notre père Cheikh Ahmad Ibrahima Niass est plus connu dans la sous-région. Beaucoup de ses petits fils et ses disciples sont dans la sous-région et ne peuvent arriver ici que le mercredi soir. On ne veut pas priver les disciples d’accompagner le saint homme à sa dernière demeure », ajoute-t-il.

