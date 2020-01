Le déplacement de la date de la Can 2021 en janvier chamboule tout le programme de la CAF. Avec ce changement, l’instance dirigeante du football Africain était obligé aussi de changer de calendrier concernant les éliminatoires. Et c’est désormais acté, les 3è et 4è journées des qualifications pour le Cameroun auront lieu en mars.

Mars au lieu d’août

Initialement prévues en Août, les éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations auront finalement lieu dans deux mois. Pour terminer ces éliminatoires à temps, la Caf était dans l’obligation de les programmer un peu plus tôt. Les Lions croiseront en double confrontation la Guinée-Bissau.

La Can en Janvier

La nouvelle date de la Can sera dévoilée ce 15 janvier, avait annoncé le président de la CAF, Ahmad Ahmad, lors d’un entretien avec RFI. « La nouvelle date sera connue le soir du 15 janvier à l’issue de la réunion. D’ailleurs, c’est la raison de notre venue au Cameroun. On doit se réunir avec le gouvernement Camerounais et les représentants du football camerounais et africain. »

En ce qui concerne des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, ils auront lieu au mois d’août. Le tirage au sort des groupes sera effectué le 21 janvier prochain au Caire, en Egypte.