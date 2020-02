Les responsables du gouvernement américain étudient toujours des moyens de limiter davantage les ventes aux technologies chinoises de Huawei [HWT.UL], malgré les tweets et les commentaires du président Donald Trump la semaine dernière à l’appui des ventes à la Chine, selon des personnes proches du dossier.

Une réunion interinstitutions s’est tenue jeudi pour discuter de la sécurité nationale et des problèmes d’exportation de la Chine, y compris des propositions visant à limiter les ventes de puces à Huawei, le deuxième plus grand fabricant de smartphones au monde, et un plan visant à bloquer la vente de moteurs à réaction pour le nouvel avion de passagers chinois.

Alors que le blocage de General Electric Co de la fourniture de moteurs à réaction semblait être hors de propos après que Trump se soit opposé aux efforts pour arrêter leur vente, des sources ont déclaré lundi à Reuters que de nouvelles restrictions visant à couper Huawei plus loin de ses fournisseurs étaient toujours en discussion.

La semaine dernière, Trump a déclaré aux journalistes qu’il voulait que les entreprises américaines «soient autorisées à faire des affaires».

“Je veux dire, des choses sont mises sur mon bureau qui n’ont rien à voir avec la sécurité nationale, y compris avec les fabricants de puces et divers autres”, a-t-il déclaré.

Il a dit qu’il avait été “très dur” avec Huawei, mais n’a pas fourni plus de détails, et a ajouté que les préoccupations de sécurité nationale ne devraient pas être utilisées comme excuse pour rendre difficile pour les pays étrangers d’acheter des produits américains.

Ses commentaires contrastaient avec les restrictions sévères que son administration a imposées aux entreprises américaines faisant affaire avec Huawei pour des raisons de sécurité nationale et des intérêts de politique étrangère.

Les États-Unis allèguent que le gouvernement chinois pourrait utiliser l’équipement Huawei pour espionner, une accusation que Huawei a rejetée.

Les décideurs politiques ont été fortement divisés sur Huawei et la Chine avant une éventuelle réunion au niveau du cabinet, qui était prévue pour le 28 février mais a maintenant été repoussée à une date ultérieure. Certains responsables sont favorables à une ligne plus stricte tandis que d’autres se concentrent davantage sur les échanges avec la deuxième économie mondiale.

Des responsables de divers organismes gouvernementaux tentent de parvenir à un consensus avant la réunion du cabinet, a déclaré une personne proche du dossier.

Lors de leur réunion de jeudi, les responsables ont discuté des modifications possibles de ce que l’on appelle la règle de minimis, qui dicte la quantité de contenu américain dans un produit fabriqué à l’étranger avant que les États-Unis n’aient le pouvoir de réglementer sa vente, ont déclaré les sources.

En vertu de la réglementation actuelle, les États-Unis peuvent exiger une licence ou bloquer l’exportation de nombreux produits de haute technologie expédiés vers la Chine depuis d’autres pays si les composants fabriqués aux États-Unis représentent plus de 25% de la valeur.

Mais le département américain du Commerce a élaboré une règle qui abaisserait le seuil uniquement sur les exportations vers Huawei à 10% et élargirait le champ d’application aux produits non techniques tels que l’électronique grand public, y compris les puces non sensibles.

Les responsables ont discuté de l’abaissement de ce seuil lors de la réunion de jeudi, a déclaré une deuxième source.