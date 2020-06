La pandémie du nouveau Coronavirus a offert une nouvelle dimension à la guerre informationnelle. À coups d’opérations de communication ou de « fake news », des informations ont déjà instillé le doute et la confusion dans certains pays.

Et, le fossé entre les populations et ses dirigeants s’est élargi. Ce qui a ainsi suscité tant d’attention et d’inquiétude. Pour Lab de 4P International et La Netscouade, l’Afrique a dû faire face à de nombreux cas positifs, mais également à de nombreux fake news.

L’étude intitulée « Covid-19 et gouvernements d’Afrique Index de communication digitale Juin 2020 » indique que les mauvaises informations, qui ont été partagées en masse sur les réseaux sociaux, « sont de véritables menaces pour la santé publique. » Le rapport explique les dangers d’une mauvaise information lors d’une épidémie.

« Au-delà de la gestion de la crise sanitaire, la communication publique, prérogative gouvernementale, est un levier autant qu’un défi dans la réponse apportée par les États pour endiguer l’épidémie », renseigne le document. Lab de 4P International et La Netscouade se réjouissent que l’Afrique reste le continent le moins touché par la pandémie de la Covid-19 à l’heure actuelle.