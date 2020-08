D’après les femmes, voici combien de temps vous devriez tenir au lit.

Enfin, on sait combien de temps doit idéalement durer l’acte pour les femmes et les résultats ont été publiés dans une étude réalisée par l’entreprise australienne Prolong.

16.07 min voilà combien de temps il faut tenir (en moyenne) au lit pour espérer pouvoir satisfaire votre dulcinée.

L’étude réalisée par Prolong révèle notamment que pour les femmes entre 36 et 44 ans la durée devrait être de 16.12 min contre 17.3 pour les personnes interrogées ayant entre 45 et 54 ans.

Dans 78% des cas, elles affirment prêter autant d’attention à la qualité du rapport qu’au temps qu’il dure (vous pouvez donc sûrement vous rattraper en vous appliquant !).

Mais une autre étude réalisée par l’entreprise Viagra a déterminé combien de temps tiennent 500 hommes au lit et dans 55% des cas, le chrono s’arrête à environ… 11 minutes.

Un quart des participants seulement ont réussi à tenir plus de 12 minutes. Les plus rapides, soit 22% des interrogés, on atteint l’apogée entre 0 et 3 minutes après le début des ébats. Et vous, comment vous vous en sortez ?

