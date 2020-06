Plus les années passent, plus les mannequins des magazines paraissent de plus en plus maigres et photoshoppées.

Il semblerait que pour être une femme aujourd’hui, il faudrait qu’elles soient toutes identiques, avec le corps bien plat et les jambes fines. Pourtant, les femmes rondes ont aussi leurs atouts. Et pas n’importe lesquels. Parmi eux, d’après plusieurs études et articles sur le net, elles seraient meilleures au lit et de nombreux hommes préféreraient même une femme avec des rondeurs.

Et si on listait pourquoi on préfère les femmes rondes ?

1. Les femmes rondes ont toujours été considérées comme belles, depuis la nuit des temps

Ce tableau d’Ingres, « Le Bain Turc » (XIXème siècle) en est un exemple. Mais on peut aussi remonter le temps indéfiniment : les femmes avec des rondeurs ont toujours représenté un idéal de beauté. Ce n’est que très récemment que la dictature du corps filiforme est apparue ! Déjà, à l’âge de pierre, les statuettes qui représentaient les femmes (les fameuses « Vénus paléolithiques ») présentaient des courbes plantureuses, symbole de vie et de fécondité. Si, pendant une majeure partie de l’histoire de l’Humanité, elles étaient révérées comme le pinacle de la beauté absolue, c’est probablement pour une bonne raison…2. L’Art est subjectif ? Mais même la science dit qu’elles sont sexy !

Eh oui ! Selon une étude scientifique, dont on vous avait parlé, les hommes sont naturellement attirés par les femmes un peu rondes. Il s’agit d’un réflexe génétique, contre lequel la plupart de ces messieurs ne peuvent rien ! 3. Elles sont encore plus belles quand elles ont confiance en elles. La plupart des femmes qui ont des rondeurs sont bien obligées d’avoir une certaine force de caractère et d’avoir confiance en elles. Beaucoup ont été moquées ou insultées par le passé, ce qui les a rendues au fil du temps beaucoup plus fortes ! Et quoi de plus sexy qu’une femme qui s’assume et qui ne s’en laisse pas conter par le premier venu ? En plus, quel que soit le s**e ou la forme, une personne qui est sûre d’elle saura probablement faire des étincelles au lit !4. Elles ont de l’appétit.

Si elle veut profiter d’un bon repas ou d’une bonne bouteille de vin, une femme ronde saura se faire plaisir ! Ce sont de bonnes vivantes qui ne sont pas obnubilées par les régimes minceur et les salades vertes. Si vous voulez vous faire un bon resto, c’est la compagne idéale ! 5. Elles ont, pour la plupart, des poitrines magnifiques

Dans la majorité des cas, les femmes rondes ont tendance à avoir des décolletés magnifiques, et des poitrines globalement plus généreuses et opulentes que les filles maigres. C’est comme ça ! Ce n’est pas un scoop, mais pour de nombreux hommes, la taille de la poitrine est une chose incroyablement séduisante. Et on ne parle même pas du plaisir que peuvent apporter de tels attributs lors d’un rapport s****l.

6. Elles ont aussi des fesses exceptionnelles !

Oui, les femmes rondes ont aussi, en général, plus de formes au niveau du bassin et des fesses bien rebondies. Selon une étude réalisée à l’université d’Oxford, les femmes ayant de plus grosses fesses favorisent leurs chances de concevoir des enfants en bonne santé. En effet, les femmes rondes produiraient plus d’Omega 3, ce qui serait un facteur important pour la santé de l’enfant !

7. De nombreuses femmes célèbres ont elles aussi des formes !

Même dans le petit monde des people, de plus en plus de femmes assument leurs corps et leurs courbes. Christina Hendricks, Adele ou encore Kim Kardashian… Elles n’ont pas un corps filiforme, et cela ne les a pas empêchés de devenirs célèbres et d’être très séduisantes !

8. Avoir des rondeurs, c’est pratique…

Si tant d’hommes préfèrent des femmes un peu rondes au lit, c’est aussi parce que leurs formes peuvent s’avérer très utiles… Quoi de plus agréable en effet que de reposer sa tête contre une belle poitrine volumineuse ? Et puis, il y a ces petites poignées d’amour qui peuvent toujours être agrippées en cas de besoin.

9. Au lit, elles semblent moins fragiles… Et on peut s’en donner à cœur joie !

Une femme ronde semble moins fragile qu’une fille mince. Et on n’a pas peur de la casser en deux à la moindre étreinte ! Du coup, les rapports peuvent être plus intenses et le plaisir ressenti pendant l’acte s****l est décuplé !

10. Elles ont de l’humour

Les femmes rondes sont souvent de bonnes vivantes qui ont de l’humour. Peut-être aussi parce que l’autodérision est un excellent moyen de faire face aux insultes et aux regards de travers qu’elles ont subi, sans se prendre la tête. Elles ont tendance à rire de tout et sont généralement plus expressives. Ce qui leur confère un charme certain !

11. Elles ont moins tendance à juger les autres et à critiquer les défauts

Elles ont elles-mêmes souffert du jugement des autres. Elles savent donc être tolérantes vis à vis des petits défauts car elles savent bien ce que l’on peut ressentir lorsqu’on est rejeté. Elles ont aussi dû apprendre à accepter leur corps tel qu’il est ; du coup, les petits défauts de leur partenaire s****l leur passent à côté ! Un homme qui se sent aimé et valorisé par sa partenaire aura plus de plaisir dans ses relations intimes, et il n’aura pas peur de se lâcher au lit.

12. Elles sont câlines

Pour faire des câlins et les serrer dans vos bras, les femmes un peu rondes sont vraiment les meilleures. Elles sont douces et elles ont un corps agréable. Le pied !

13. Il y a de plus en plus de mannequins « grande taille », ce qui prouve que la beauté peut revêtir de nombreuses formes…

Il n’y a pas de corps parfait. Les femmes peuvent être belles dans toute leur diversité et dans la variété des formes possibles. Les modèles « grande taille » en sont un magnifique exemple !

Au fond, qu’elles soient minces ou plus rondes, rousses ou brunes, toutes les femmes sont belles et méritent d’être respectées. Il n’y a pas de beauté unique, et chacune est belle à sa manière !

Bonjourdakar

L’article Les femmes rondes sont les meilleures au lit… Et voici 14 raisons qui le prouvent ! est apparu en premier sur Snap221.info.