C’est décidément à la mode en ce moment. Après le Stade de Reims ou encore dans des plus petits clubs comme le Sporting Club de Lyon (anciennement Lyon La Duchère) et Paris 13 Atletico (ex-FC Gobelins), c’est Bordeaux qui change son logo. L’identité visuelle est toujours présente, les dirigeants lui ont seulement donné un petit coup de neuf. Les couleurs restent intactes comme le célèbre scapulaire.

«Pour la décennie qui s’ouvre, le FC Girondins de Bordeaux a conçu un nouveau projet, et défini une nouvelle ambition, qui s’appuient à la fois sur la force de son ancrage territorial et l’ouverture au monde. L’évolution des signes identitaires du club et de son blason en particulier va refléter clairement cette stratégie», envoie le communiqué du club.