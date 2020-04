Depuis le début de cette crise Les Grands Moulins de Dakar suivent un rythme incroyable d’adaptation. Après la vidéo à induction ils ont lancé une production locale de 2000 masques barrières (en suivant la norme afnor et en donnant la chance à un couturier local) avant de généraliser le port obligatoire dans l’établissement. Depuis ce matin ils ont lancé une expérimentation de production de gel hydro alcoolique pour internaliser leur approvisionnement en s’appuyant sur leur laboratoire physico-chimique. Des actions d’importance capitale, d’innovation et de résilience.

Les Grands Moulins de Dakar souhaitent garder le cap et maintenir l’initiative des équipes. Au delà de l’anxiété que génère le travail collectif dans ce contexte ils souhaitent trouver les moyens de faire bloc et sens. Dans cette crise à fort impact GMD mesure l’utilité d’un dispositif social de transport du personnel, de restauration interne maîtrisé et de suivi médical des familles. Si par dessus tout les employés disposent d’une réelle culture de santé et sécurité au travail alors toutes les initiatives trouvent écho auprès du collectif qui fait bloc contre le virus et la préservation de l’entreprise