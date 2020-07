Après les audios d’injures entre Moustapha Cissé Lô, Farba Ngom et Yakham Mbaye, un autre audio sur la réfection du Building administratif et les financements de l’Anpej et de la Der risque de mettre à mal la République.

Dans cet enregistrement, long d’une heure de temps écouté par Walf Quotidien, Moustapha Cissé Lô déballe une longue liste de scandales financiers mettant en causant des figures de premier plan du régime actuel.

De la gestion de la Sonacos, en passant par les marchés filés à des footballeurs de la génération de 2002 et les mouvements colossaux d’argent investis lors de la campagne électorale présidentielle, des révélations explosives sont faites dans cet audio par l’ex-président du Parlement de la Cedeao.

