La sécurité des données personnelles est devenue un combat permanent pour les utilisateurs des réseaux sociaux ou de boites mails. Autant dire quasiment tout le monde. Ainsi des précautions doivent être prises afin de ne pas voir des informations privées hackées. Et à ce sujet, il semblerait que l’ex mannequin et avide du Buzz,Marie Louise Diao n’échappe pas à l’obligation de vigilance.Le compte Marie Louise Adama Diaw a-t-il été piraté ? Rien ne permet de l’affirmer mais ,selon nos confrères de Diaspora221 ,un deal pour convoyer des filles à DubaÏ et de coucher avec des hommes riches dans les avions et Hotel risque d’éclater…En outre ,l’ex femme de Dieylani a expliqué à ses abonnés, qu’elle avait été la cible d’un pirate informatique, après avoir effacé les photos piratées de son compte personnel. En effet, plusieurs images et vidéos révélatrices de l’ex miss ont été partagées sur certains groupes..Les contrevenants ne se sont pas contentés de s’introduire sur le compte de l’”amie” de Racky Aidara, Marie Loiuse, mais ils ont aussi pris le temps de publier des photos et vidéos de ses $extapes ! Si le compte de la jeune femme a rapidement été bloqué après cette publication, le laps de temps a été suffisamment long pour que de nombreuses personnes y aient accès.

Affaire à Suivre

L’article Les hackers ont encore frappé ! Des $exetapes de Marie Louise Diao risque d’infecter le web est apparu en premier sur Snap221.info.