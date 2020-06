Le pire a été évité de justesse, ce week-end à Madinatoul Salam, dans la maison de la veuve du khalife des thiantacounes, a appris Seneweb.

Sokhna Bator, l’une des épouses du regretté Cheikh Béthio Thioune, alerte les autorités sur les risques que ses proches et elle encourent depuis la disparition de son époux de Cheikh.

“Fam Samb, plus connu sous le nom de Serigne Saliou Gueule Tapée est venu chez moi, accompagné de ses frères et talibés. Ils ont voulu s’introduire dans ma maison ce à quoi la personne qu’ils ont trouvée s’est opposée. Ils l’ont insultée, battue et ont proféré des menaces de mort contre elle. Cette situation perdure et risque de mal se finir si rien n’est fait”, a prévenu Sokhna Bator.

En effet, la veuve du guide des thiantacounes, explique que depuis la mort de son guide, Serigne Saliou Thioune Gueule Tapée exerce une menace et un harcèlement quotidien sur elle et ses co-épouses.

“Il y a eu des antécédents. Ils nous demandent de rendre compte sur les biens que le Cheikh nous a laissés. Tous les jours nous subissons leur vindicte. Dans certaines maisons, ils ont chassé ceux qui y vivaient, ils ont changé les serrures et y ont installés leurs ouailles. Trop c’est trop, et ça commence à avoir des ampleurs néfastes. Le Sénégal est un pays de droit, donc j’interpelle les autorités avant que le pire ne se produise”, alerte Sokhna Bator.

Interpellé sur les faits, Serigne Saliou Thioune Gueule Tapée a assuré ne pas vouloir verser dans la polémique.