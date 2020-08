La plupart des gens ne sont pas trop préoccupés par les impôts. La mort fait beaucoup peur à certaines personnes, tandis que cela ne dit rien à d’autres. Cependant, la mort est quelque chose que nous affrontons tous avec une certaine anxiété.

Qu’est-ce qui nous arrive quand nous mourons? Vous vous demandez ce qui va suivre? Existerez-vous du tout? Y a-t-il un paradis et un enfer?

Beaucoup de personnes croient au paradis et à l’enfer, et la plupart des gens s’attendent à ce qu’ils iront au paradis à leur mort. Même si beaucoup d’autres personnes estiment que le paradis et l’enfer n’existent pas comme ce acteur ghanéen…

Cet article Les hommes avec un certain type de coiffure n’iront pas au paradis, selon un évangéliste nigérian est apparu en premier sur Sunubuzz.