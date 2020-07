Ce week-end, Dakar a vécu une nouvelle nuit pluviale qui s’est accompagné d’un vent rafraîchissant. Aussi beau à vivre qu’il put être, les habitants de la Gueule Tapée n’en ont pas eu ressentis. Et pour cause, un des leurs, Badou (15ans), est mort électrocuté. En effet, avec la Tabaski, de jeunes éleveurs ont installé des tentes près du défunt et pour s’éclairer, ils usent des poteaux électriques de la SENELEC. Un des câbles raccordés est entré en contact avec la tente, entraînant l’électrocution de trois jeunes. Badou a été la seule victime.

Cet article Les images de Badou (15 ans) électrocuté durant la dernière pluie à Gueule Tapée (Video) est apparu en premier sur Sunubuzz.