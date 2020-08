Les images de l’enterrement de Djiby Ndiol et sa petite famille au cimetière de Yoff(Vidéo)

C'est un peu après 11h que les dépouilles des victimes de l'incendie criminel de Denver sont arrivées au cimetière musulman de Bakhiya à Yoff. Les dépouilles y ont été acheminées à bord de 4 ambulances.

