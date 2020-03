Le célèbre chroniqueur et spécialiste de la lutte sénégalaise, Lamine Samba et sa ravissante épouse ont célébré le baptême de leur fils qu’ils donnent le nom de Sérigne Fallou Mbacké. Une très belle cérémonie avec de magnifiques “Sagnsés de VIP” pour rendre ces moments plus agréables.

Voici les plus belles images du baptême du nouveau membre de la famille de Lamine Samba :