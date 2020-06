Les joueurs du Borussia Dortmund vont renoncer à une partie de leur salaire jusqu’à la fin de l’année, a déclaré mardi le directeur général du club, où évoluent Axel Witsel et Thorgan Hazard et que vient de rejoindre Thomas Meunier. Les joueurs de Dortmund ont déjà accepté de gagner moins durant l’interruption de la saison provoquée par le coronavirus. Watzke a déclaré que cela continuera pour le restant de l’année. Les joueurs gagneraient 20% en moins.

Le club, côté en bourse, a annoncé lundi s’attendre à des pertes d’environ 45 millions d’euros pour la saison 2019/2020 en raison de la baisse des revenus de télévision et des matchs joués à huis clos après le redémarrage de la saison.

Le BVB a terminé la saison dernière avec un excédent de 17,4 millions d’euros. Le club allemand avait également réalisé des bénéfices les années précédentes.