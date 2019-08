Les primes de participation et primes de qualification non encore versées aux Lions du basket, ont mis ces derniers dans une colère noire. Ils réclament à la Fédération sénégalaise de basket le paiement intégral de leur dû. Sans quoi, ces basketteurs sénégalais menacent de ne pas quitter leur hôtel, le Novotel où ils se trouvent présentement en regroupent alors qu’ils doivent s’envoler pour la Chine, demain mercredi 21 août au plus tard.

Selon nos informations, une altercation a éclaté entre certains des joueurs et Me Ndiaye. Des joueurs ont attaqué frontalement Me Ndiaye, qui a dû appeler Gorgui Sy Dieng à la rescousse, renseigne une source de Seneweb. Peine perdue puisque les Lions du basket n’ont pas transigé dans leur revendication. La Fédération sénégalaise de basket leur doit, à chacun, une prime de qualification de 2 millions Cfa et une prime de 5 millions Cfa pour leur participation au mondial de basket, soit un total de 7 millions de francs Cfa dont ils peinent à voir la couleur. Pour rappel, le Mondial de basket se tient en Chine du 31 août au 15 septembre prochain.

Seneweb a appris par ailleurs que la grogne n’épargne pas les joueurs sénégalais qui doivent prendre part aux Jeux africains au Maroc. Jusqu’ici, ces derniers n’ont pas encore reçu leurs équipements.