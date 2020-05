[DIAPORAMA] Lorsque la saison des pollens arrive, vous êtes plutôt nez qui coule ou yeux qui piquent ? Et si, cette année, vous décidiez de prendre le dessus sur votre allergie saisonnière en modifiant le contenu de votre assiette ? Voici 9 aliments qui vont vous aider à beaucoup moins éternuer pendant la saison des graminées.

Selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses), environ 30% de la population adulte et jusqu’à 20% des enfants seraient aujourd’hui allergiques aux pollens. Une allergie dont l’incidence ne cesse d’augmenter dans la population en raison de la pollution et du réchauffement climatique. En effet, la forte présence d’oxyde de carbone dans l’air « booste » la production de pollen dans l’air. Les grains de pollen sont non seulement plus nombreux mais ils sont aussi plus gros et plus allergisants.

Comment se manifeste l’allergie au pollen ?

L’allergie au pollen peut se manifester de plusieurs manières selon votre degré de sensibilité et le niveau d’exposition :

crises d’éternuement nez qui gratte, parfois bouché ou qui coule clair yeux rouges, qui démangent ou qui larmoient

S’ajoutent parfois à ces symptômes les plus répandus une respiration sifflante, une toux, des poussées d’eczéma, de l’urticaire de contact, un état de fatigue générale et des difficultés de concentration.

La bonne nouvelle, c’est qu’il est possible d’atténuer les symptômes de ces allergies saisonnières en ajoutant certains aliments à vos menus quotidiens. Des aliments qui permettent de combattre l’allergie de façon naturelle en bloquant la sécrétion d’histamine (la substance que votre organisme fabrique lorsqu’il réagit en présence des pollens). Découvrez les principaux aliments anti-allergiques dans ce diaporama.

