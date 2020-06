Coffrets scientifiques, livres d’éveil, tablettes, jeux coopératifs ou de culture générale… Il existe un large choix de jeux éducatifs pour tous les âges. Notre sélection.

Notre sélection Et si vous offriez autre chose que des poupées, des robots ou des petites voitures à votre enfant ? Les jeux éducatifs sont parfaits pour apprendre aux petits et aux grands tout en s’amusant! C’est d’ailleurs le cas des livres à jouer interactifs, des kits scientifiques, des quiz et des coffrets en tout genre… Les jeux éducatifs ont tendance à capter rapidement l’attention des enfants et à les occuper un long moment. En fonction des besoins et de l’âge de votre enfant, vous aurez l’embarras du choix cette année. Chez les moins de trois ans par exemple, privilégiez les jeux qui permettent de développer son toucher, sa dextérité ou encore sa créativité, comme les jeux d’éveil. Les imagiers vont par exemple lui faire découvrir les formes, les couleurs, les matières, etc.. Il y a aussi les jeux de construction à picots ou à plots, les jouets musicaux, les tables d’activités… Les tablettes éducatives proposent également une grande sélection d’activités et de jeux pour apprendre les chiffres, les lettres, la musique, le vocabulaire ou encore les animaux. Pour les jeunes enfants, vous pouvez choisir un jeu qui va leur permettre d’apprendre à écrire, à lire, à compter… Ils découvriront alors le plaisir de jouer avec les mots, les syllabes et les sonorités. Votre grand est en primaire ? Misez sur des jeux éducatifs interactifs ou des jeux de société, comme les jeux de culture générale par exemple, les coffrets scientifiques ou encore ceux qui stimulent leur curiosité à travers des expériences scientifiques.

Peluche interactive Puppy, Fisher-Price
Plus de 75 chansons, mélodies et sons

Jouet éducatif : apprend les mots, les chiffres, les couleurs

Dès 6 mois Cette peluche interactive est idéale pour éveiller bébé et l’accompagner dans ses premières découvertes. Elle propose plus de 75 mélodies, et les pieds, les oreilles, le coeur de Puppy réagissent dès que l’enfant le touche. Ce tendre petit chien va aussi apprendre les 100 premiers mots de votre bébé. Il l’initie aux différentes parties du corps humain, à l’alphabet, aux couleurs, ou encore aux chiffres.

J'apprends à compter les légumes, Vilac
De 18 mois à 4 ans

Jouet éducatif à empiler De jolis légumes à empiler… Et une pomme de terre à déterrer ! Au verso de chaque élément se cache une nouvelle forme à découvrir. Ce jeu éducatif, adapté pour les enfants de 18 mois à 4 ans, les aide à apprendre à compter en toute simplicité.

Jeu de réflexion SmartGames
48 défis évolutifs

1 joueur

De 4 à 6 ans Ce jeu de réflexion et de logique propose 48 défis autour du conte du Petit Chaperon Rouge. Les enfants devront faire preuve de stratégie pour l’aider à se frayer un chemin jusqu’à la maison rouge, sans risquer de rencontre le loup.

Globe vidéo interactif, Vtech
Globe interactif avec écran vidéo

11 catégories et 600 vidéos

Dès 7 ans Ce globe interactif contient un écran vidéo en couleur ! Grâce au stylet, l’enfant parcours le globe et découvre des informations sur le lieu sélectionné. Une vidéo se lance alors instantanément pour améliorer l’expérience de jeu et d’approfondir ses découvertes. Il découvre à la fois les continents, les pays, les capitales, les animaux, la géologie, les monuments, les langues, les monnaies, les drapeaux et les habitants. Au total, plus de 600 vidéos BBC sont proposées et plus de 250 pays font de ce jeu éducatif un cadeau d’exception !

Objectif Chimie, Sentosphère
30 expériences scientifiques à réaliser

Dès 10 ans Ce petit laboratoire permet aux enfants de comprendre facilement la chimie en réalisant 30 expériences scientifiques grâce à 12 matières premières différentes. Ils vont ainsi réaliser des gels, de la neige artificielle, des bulles, des expériences effervescentes, ou découvrir les principes de la chromatographie et de la PH-mètre. Une source d’amusement et d’émerveillement pour que la chimie devienne une discipline ludique et mettre en application les connaissances des manuels scolaires. Un coffret idéal pour créer des vocations scientifiques.

Le grand jeu des énigmes, Bioviva
210 énigmes et 5 thématiques

Dès 7 ans Trouvez les réponses aux énigmes le plus rapidement possible pour propulser vos jetons sur la piste et cumuler le maximum de points. Augmentez votre score, feintez vos adversaires… mais prenez garde aux pièges.

