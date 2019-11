Le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur Monsieur Amadou BA a représenté notre pays sur invitation de SEM Toshimitsu Mégi, à la réunion des ministres des affaires étrangères du G20 tenue à Nagoya au Japon.

Cette réunion, qui clos la présidence dynamique du japon, a examiné trois thématiques principales, à savoir les questions commerciales, les Objectifs de Développement Durable (ODD) et l’Afrique et le G20.

Lors des travaux, il est ressorti la nécessité de conduire des réformes, pour avancer sur les sujets tels l’Agriculture, la Pêche mais aussi prendre en compte les progrès en matière de Commerce électronique et d’Economie numérique. Les délégations ont aussi mis l’accent sur l’importance de la dimension genre, la promotion d’un système fiscal équitable et d’une politique en matière d’intelligence artificielle centrée sur l’homme.

Tenant compte de l’impact des enjeux géopolitiques sur le commerce international, les discussions ont révélé l’impératif de préserver les règles commerciales consacrées par l’OMC, dans l’esprit du multilatéralisme.

S’agissant des ODD, les délégations ont relevé les retards enregistrés dans leur mise en œuvre et formulé des recommandations sur l’impératif du plaidoyer politique par le G20 afin que les ressources nécessaires soient mobilisées en faveur du développement durable, suivant une approche multi secteur et multi acteur. À ce sujet, les participants ont salué l’initiative du Secrétaire général des Nations unies de réunir au sommet, en marge de la 74e assemblée générale de l’ONU, le forum politique de haut niveau et la conférence sur le financement du développement durable.

La réunion de Nagoya a également servi de lieu de partage d’expériences et de bonnes pratiques en matière de développement du

La séance consacrée à l’Afrique a fait ressortir le nexus entre paix, sécurité et développement durable. Aussi la réunion a-t-elle offert l’opportunité pour les membres du G20 de faire le point sur leurs priorités et initiatives en direction du continent.

FIN DE L'ARTICLE

--------------------------

--------------------------

--------------------------

BIO DE LA SEMAINE

Issu de la classe moyenne sénégalaise, Omar Blondin Diop, admis au lycée Montaigne à Paris, puis à Louis Le Grand en hypokhâgne et khâgne avant d’entrer à l’École normale supérieure de Saint-Cloud, fut « une des figures de la contestation étudiante de mai 1968 à Paris, en tant qu’adjoint de Daniel Cohn-Bendit, animateur du Mouvement du 22 mars, une organisation étudiante antiautoritaire et d’inspiration libertaire, fondée à la faculté de Nanterre 12 ».

Ce mouvement regroupait, notamment, des anarchistes, des situationnistes, des trotskistes. Pour « activités subversives », Blondin Diop est exclu de l’École normale supérieure et expulsé de France, en 1969 (comme le fut Cohn-Bendit13)».

À Paris, il avait rencontré Jean-Luc Godard pour qui il joue son propre rôle dans La Chinoise (1967). À Dakar, le décès de ce « jeune militant marxiste-léniniste 14 » participa - entre autre - de la mobilisation de Cheikh Anta Diop, Abdoulaye Ly, et des partisans de Mamadou Dia, pour enjoindre Senghor à démocratiser le régime 15 ».