“Les Noirs ressemblent à des singes”: “Pape Cheikh, tu ne peux pas dire ça,… même en plaisantant”

Il est évident que le talentueux animateur de la Tfm Pape Cheikh Diallo a voulu rire de tout en déclarant à la télé que nous les noirs ressemblons à des singes. Il termine par affirmer : « il faut rire de tout ».

Attention, Baaye Cheikh, on peut peut-être rire de tout, mais certainement pas avec tout le monde. Et surtout pas de ça.

Quand en 2018, H&M a choisi de faire porter un sweat-shirt flanqué de l’inscription “Le singe le plus cool de la jungle” à un petit garçon noir, les réactions contre un tel acte ont secoué l’entreprise et chaîne de magasins suédoise de prêt-à-porter. Ses magasins ont été saccagés, ses spots publicitaires déchirés, des appels au boycott ont été lancés à travers le monde, des collaborations rompues, notamment avec le chanteur canadien The Weeknd. H&M avait finalement retiré sa publicité et présenté ses plates excuses.