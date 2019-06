Les paroles de Serigne Mame Thierno Mbacké Ibn Serigne Cheikh Awa Balla au Président Macky Sall

Dans sa déclaration qui a fini de faire tilt et qui a même amené le Khalife général des Mourides à émettre une fatwa de dernière minute, Serigne Mame Thierno Mbacké Ibn Serigne Cheikh Awa Balla a invité le Président Macky Sall à refuser d’accepter d’être »l’ennemi de Serigne Touba et de celui des Mourides. » Estimant qu’il a déjà beaucoup fait pour la cité religieuse, il l’invitera à persévérer dans son comportement. »N’accepte pas qu’on fasse de toi l’ennemi de Serigne Touba. À jamais, l’on retiendra que tu as été le premier Président de la République à construire une autoroute pour Touba et dénommée Ilaa Touba. »

Il lui demandera aussi de ne jamais, suite aux combats menés contre le Coran, surtout quand ces combats ont pour souci officiel de combattre la divagation des jeunes talibés, s’en prendre à eux. « Partout dans le monde, il y a des enfants qui demandent l’aumône. Ne touche pas aux ndongos daaras. »

Comme dernier conseil, il lui demandera de mépriser ceux qui lui disent qu’il peut désormais faire ce qu’il veut…