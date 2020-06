À l’exception de Modou Lô qui a décidé de croiser Ama Baldé et peut-être Balla Gaye 2 qui pourrait affronter Boy Niang 2, tous les autres ténors ne sont pas disposés à tendre la perche aux espoirs. Tapha Tine de Baol Mbollo ne veut pas entendre parler d’un combat contre un espoir. Reug Reug ou Sa Thiès. Le leader de Baol refuse ces éventuels combats. Il écarte systématiquement ces lutteurs. Loin de faire dans la surenchère. Financière, Tapha Tine ne conçoit pas ces combats.

Il n’est pas seul dans cette situation. Eumeu Sène également ne voudrait pas descendre de sa catégorie pour faciliter l’intégralité des espoirs. Même s’il a perdu la couronne face à Modou Lô, le leader de Tay Shinger veut continuer d’évoluer au sommet de l’arène. Gris Bordeaux de Fass est dans cette dynamique. Son staff refuse d’avoir un espoir.

Tous ces ténors privilégient des combats entre eux. Les espoirs sont relégués au second plan. Ce choix des VIP n’est pas anodin. Ils ne veulent pas prendre le risque de croiser des espoirs qui crachent du feu. Des jeunes lutteurs forts et dangereux.

Sunu Lamb

Lutte TV

