Les poignantes confidences de Wade à sa famille : “beuss bou ma dééwé”

Poignant, Me Wade pense comme tout bon musulman à la mort et à sa tombe. Selon des sources proches de sa famille, le Président Wade aurait demandé à ses proches parents de l’enterrer une fois rappelé à Dieu dans sa chère ville natale de Kébemer à côté de son frère, ami et confident Moustapha Wade.

C’est clair, Me Wade tient à ses racines, à ses sources et à la terre qui lui a tout donné. Dans ce cimetière où il veut être enterré reposent bon nombre des membres de sa famille dont sa mère, son père et sa sœur qui était très liée à lui.

Nous prions Dieu de lui prêter longue vie car le pays à encore besoin d’un illustre homme de sa trempe.

Dakarmidi