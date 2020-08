GFM – (Dakar) Ce samedi 1 août 2020, une vidéo dans laquelle Ibrahima Mbaye lançait un SOS aux autorités sénégalaises a fait le tour des réseaux sociaux.

Bloqué dans un camp pour réfugiés en Russie, lui qui se dit détenteur d’un visa qui a expiré, étalé ses souffrances et son appel semble être entendu. Du moins, le gouvernement a réagi. Sur sa page Facebook, Moïse Sarr, le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur, chargé des sénégalais de l’extérieur, a réagi pour apporter certaines précisions. Son message publié in extenso, ci-dessous.

« Suite à la diffusion, dans les réseaux sociaux, d’une vidéo sur la situation de Monsieur Mbaye, un compatriote interpellé en Russie, notamment pour détention de faux papiers, ce qui a retardé l’instruction de son dossier, il nous semble important d’apporter les précisions ci-après:

Le cas de Monsieur MBAYE est très bien suivi par notre Ambassade à Moscou qui n’a ménagé aucun effort, depuis son arrestation, pour l’assister et fournir des documents attestant de son identité.