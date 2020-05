Avec le confinement, le passage obligé au télétravail pour nombre d’entre nous… vient le mal de dos. Hausse radicale des prescriptions médicales !

Nuque bloquée, reins douloureux, trapèzes tendus… Qui n’a pas eu mal au dos en confinement ? Avec la généralisation du télétravail, les travailleurs témoignent de douleurs au dos plus importantes qu’avant la période de crise liée au coronavirus, note un rapport de l’entreprise spécialisée dans la thérapie digitale Kaia Health.

25 000 personnes à travers six pays confinés : Italie, Espagne, France, Allemagne, Grande-Bretagne et Etats-Unis… et un seul constat : on a davantage mal au dos en travaillant chez soi. En témoigne la hausse de prescriptions médicales à ce sujet. Les sondés ont entre 25 et 55 ans et représentent la population globale.

Parmi eux, ceux qui se sont le plus isolés (sans sortir de chez eux pendant 7 jours d’affilée) sont les plus touchés par le mal de dos : ils sont 53% à en témoigner. Ceux qui sont sortis un peu plus sont moins nombreux à témoigner d’avoir un dos douloureux, soit 38%.

Mauvaises positions de travail

Pourquoi ces douleurs ? Les sondés l’expliquent par des habitudes de travail qui changent. Ils ont été plus nombreux à travailler depuis leur lit ou leur canapé. Là encore, ceux qui sortent le moins (les plus isolés dans l’étude) sont plus nombreux à en souffrir : 37% le justifient de cette façon, contre 28% pour ceux qui sont sortis au moins une fois tous les 7 jours de confinement.

Marcher régulièrement, s’aérer ou s’établir un environnement de travail adapté selon certaines normes peuvent aider à soulager le dos. D’autant que si le confinement est terminé, le gouvernement continue d’appeler les Français à travailler depuis leur foyer, pour limiter la propagation du Covid-19.

