Les propos de Chris Brown à Wally Seck : “Dadié na ak goor bou…”

Wally Seck est à fond dans son album international. Mais sa rencontre avec Jason Derulo et Chris Brown a ébahi les Sénégalais. Inspirés, ses fans lui ont trouvé immédiatement un nom “Wally link”.

Sur sa rencontre avec Chris Brown qui fait actuellement le buzz sur les réseaux sociaux, certains pensent que Wally Seck n’a fait que prendre une photo avec la star américaine.

Mais, Senego est en mesure de vous dire que tel n’est pas le cas. Chris Brown participera bel et bien dans l’opus du Faramareen. D’ailleurs, l’artiste américain a réagi sur le post de la photo de Wally Seck en écrivant : “They will dig this jam man” (ils croiseront cet homme de confiture). Traduit en Wolof, découvrez ce que çà donne sur le titre.