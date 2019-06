Les Propos de Thierno Alassane sall en 2016 sur les contrats pétroliers

” L’État n’a rien à cacher et le régime en place n’a violé aucune disposition réglementaire et législative dans la signature des contrats pétroliers “.

” Il n’y a absolument rien qui soit de nature mystique , mystérieux ou objet de spéculation “.

” Aucun contrat, aucun permis ne peut entrer en vigueur sans qu’il ne soit adopté et signé à la fois par le président de la république et le premier ministre et publié dans le journal officiel “.

” Si Pétro Tim savait de manière certaine qu’il y avait du gaz d’une quantité importante à cet endroit, jamais , à mon avis, il n’aurait cédé à Kosmos 60%. Au moment où Pétro Tim cédait 60% de ses parts à Kosmos , il n’avait aucune idée du potentiel mais particulièrement de la découverte qui allait venir deux ans après. Sinon, il aurait mobilisé des ressources par ses banques pour financer cette découverte “.

” La fable qui constitue à croire que des gens particulièrement Pétro Tim étaient au courant qu’il y avait du gaz ou du pétrole dans la zone et qu’ils se sont arrangés pour aller vendre , c’est un canular parce que la société qui gagne dans cette affaire, c’est Kosmos et non Pétro Tim ”

” Quand Abdoul Mbaye dit qu’il ne savait pas que le nom de aliou sall était dans le processus, cela pose problème dans la mesure où tous les documents passaient par lui, en sa qualité de premier ministre avant d’atterrir sur la table du président de la république “.

” Tender Oil n’a jamais donné 22 milliards à l’État du Sénégal”.

Recueillis par pape Diouf mou baye