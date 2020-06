Le gouvernement va expérimenter la gratuité des protections hygiéniques dès septembre 2020, afin de lutter contre le fléau de la précarité menstruelle. Une victoire ?

Des maraudes pour lutter contre la précarité menstruelle

Les femmes à la situation précaire n’auront peut-être bientôt plus besoin de choisir entre acheter de la nourriture ou des protections hygiéniques… Selon les chiffres du ministère de la Santé,font face à la précarité menstruelle en France et ne sont pas en mesure de se procurer des. Face à ce constat alarmant, le gouvernement a annoncé la mise en place de lapour certaines femmes, dès septembre 2020.Une victoire qu’il faut néanmoins tempérer, puisque cette mesure n’est pas définitive pour l’instant et fait office d’. “La mise à disposition de protections hygiéniques gratuites sera expérimentée auprès d’élèves du second degré et d’étudiantes, de femmes détenues, de femmes précaires et sans abri“, a annoncé Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat à l’Égalité femme-homme, dans le HuffPost.ont été débloqués pour concrétiser cette initiative.

“Dès la rentrée, des maraudes permettront de distribuer des protections aux femmes en difficulté; elles seront également mises à disposition dans les épiceries sociales, accueils de jour, les foyers et les centres d’hébergement, les établissements d’incarcération, mais aussi les établissements du second degré et les universités“, a ajouté Marlène Schiappa.

Pour dénoncer les injustices subies par les femmes à l’occasion de la Journée Internationale de l’hygiène menstruelle le 28 mai, celle-ci a pris la parole en concert avec Brune Poirson, secrétaire d’État à la Transition écologique, Christelle Dubos, secrétaire d’État auprès du ministre de la Santé, et Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie, pour annoncer de nouvelles mesures. L’objectif ? Faciliter le quotidien de millions de femmes et briser le tabou autour des règles.

Vers une gratuité des protections hygiéniques pour toutes ?

“La précarité menstruelle est en effet aux confins de deux tabous: les règles des femmes et la pauvreté. On sait à quel point il est difficile de trouver des palliatifs, de demander à une copine de nous dépanner ou de ruser dans des conditions hygiéniques parfois dangereuses. Nous devons faire en sorte que chacune puisse trouver une protection hygiénique sans difficulté“, ont-elle déclaré.

Cette décision intervient quelques mois après que l’Ecosse a voté une proposition de loi qui garantit la gratuité des protections hygiéniques pour toutes les femmes. La France franchira-t-elle cette étape ?